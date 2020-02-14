РИАМО - 14 фев. Крупнейший российский аэропорт Шереметьево может превратиться в полностью частный - акционеры воздушной гавани намерены выкупить у государства оставшиеся 30% акций, пишет в пятницу газета «Ведомости».

Данную информацию изданию сообщили два федеральных чиновника.

«Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт «Шереметьево», - отмечается в статье.

«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером АО «Международный аэропорт «Шереметьево» и владеет 66,1% акций, Росимуществу принадлежит 30,46%.

По акционерному соглашению «Шереметьево холдинг» вправе потребовать выкупить госпакет, Росимущество – предъявить свои акции к продаже частному акционеру.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин оценил госпакет Шереметьева в 50-70 миллиардов рублей, аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова - в 65-70 миллиардов рублей. Продажа госпакета столичного аэропорта по такой цене стала бы рекордной сделкой в отрасли.