РИАМО - 14 фев. Партийцы и сторонники «Единой России» в Реутове совместно с городским Фондом социальной поддержки организовали встречи для пенсионеров в киноклубе, сообщила Реутовскому информагентству муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколения» Анна Бабалова.

«В центре «Активное долголетие» в фонде социальной поддержки населения Реутова на улице Новой, 3 работает кинотеатр на 50 мест. Здесь пенсионеры могут не только посмотреть фильмы в хорошей компании и пообщаться, но и увидеть спектакли, послушать классическую музыку или отправиться в видеопутешествие по городам России и странам мира», – сказала Бабалова.

Она уточнила, что на встречах, организуемых в рамках партпроекта «Старшее поколение», зачастую можно увидеть и современных школьников, с которыми ветераны и пенсионеры охотно делятся жизненным опытом, рассказывают о своих боевых и трудовых подвигах.

По данным агентства, после новогоднего перерыва в Реутове возобновились и другие занятия в клубе общения старшего поколения «Бархатная осень», а в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» реутовские пенсионеры также выезжают и на экскурсии. Ближайшая из них в усадьбу-музей Абрамцево пройдет 18 февраля. Записаться можно в реутовском Фонде социальной поддержки населения на улице Новой, 3 (третий этаж).