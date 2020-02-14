РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Госавтоинспекторы и активисты «родительского патруля» напомнили детям в Красногорске основы дорожной безопасности, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Дорожные полицейские и родители красногорских школьников вышли на улицы города, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«В утренние часы, когда дети направлялись на уроки, у стен школ их встречал «родительский патруль». Сотрудники ГИБДД и представители родительской общественности рассказывали детям и их родителям о том, зачем нужно прикреплять светоотражающие элементы на верхнюю одежду и рюкзаки и как правильно переходить проезжую часть», - говорится в материале.

Родителям-автомобилистам участники патруля разъясняли правила перевозки детей в автомобилях и призывали быть примером для своих малышей, использовать ремни безопасности.