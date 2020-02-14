РИАМО - 14 фев. В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на товары для детей, в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности отечественного производства, пишет газета «Известия».

«Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру столицы с инициативой внести соответствующие поправки в законодательство. <…> Пилотный проект предлагается провести в Москве», - говорится в сообщении.

Если пилотный проект будет признан удачным, тогда планируется распространить его на все регионы России.

Авторы инициативы подчеркивают, что таким образом можно будет поддержать отечественных производителей.

Они предложили в рамках пилотного проекта в столице составить реестр производителей детских товаров, которые зарегистрированы в Москве или ведут здесь свою торговую деятельность. Именно на их товары можно будет потратить материнский капитал.

Авторы поправок предположили, что данная инициатива даст дополнительный стимул для подъема и развития отечественного производства, привлечет в индустрию свыше 50 миллиардов рублей и позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

Для введения данной инициативы нужно внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (256-ФЗ).

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что материнский капитал наоборот необходимо ориентировать на крупные расходы семьи: жилье, ремонт, строительство садового дома. Она отметила, что данные средства должны работать на будущее семьи, а не мелкие покупки.

На сегодняшний день средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.