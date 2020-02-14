РИАМО - 14 фев. Видеореклама впервые появится в наземном общественном транспорте Москвы, сначала ее будут показывать на 1040 экранах в трамваях на 19 маршрутах, затем - в автобусах и электробусах, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Издание напоминает, что «Мосгортранс» перестал продавать любую рекламу на транспорте с октября 2018 года. Сейчас предприятие пытается вернуться на этот рынок.

«ГУП «Мосгортранс» присоединилось к договору между компанией Nebo Digital (ООО «Профцентр Специалист») и ГУП «Московский метрополитен». <…> По условиям соглашения, через платформу Nebo Digital будет продаваться реклама на видеомониторах на наземном транспорте Москвы», - говорится в статье.

Перевозчик обслуживает 800 маршрутов и 6,5 тысяч единиц техники в Москве. Сейчас видеоэкраны в салонах не используются для показа рекламы, они нужны только для информирования пассажиров.

«Рекламный контент на этих носителях не превысит 15% от общего эфирного времени», — уточнил представитель «Мосгортранса».

Как считают эксперты, видеореклама в транспорте будет менее популярной среди заказчиков, чем бортовая, но заинтересует крупных рекламодателей.