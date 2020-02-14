РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Женская команда «Зоркий» по мини-футболу выступит на первенстве России в новой форме, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина посетила тренировку команды вечером 13 февраля.

«Футболистки из Красногорска представят Московскую область на чемпионате России в новой форме. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила спортсменкам сертификат на приобретение новой экипировки», – говорится в сообщении.

Воспитанницы «Зоркого» 2004-2005 годов рождения досрочно выиграли чемпионат Московской области по мини-футболу. В очередном матче они разгромили соперниц из Балашихи со счетом 12:0, обеспечив себе путевку на первенство России, которое пройдет со 2 по 9 марта в Нижнем Новгороде.

«Надеюсь, весь Красногорск будет болеть за наших девочек. Они большие молодцы, трудолюбивые и целеустремленные. В команде царит замечательная атмосфера, и я думаю, они настроены решительно. А наша задача – придавать команде импульс уверенности в том, что мы в них верим», – отметила Хаймурзина.

Всего в отделении по футболу КСШОР «Зоркий» тренируется 50 воспитанниц разных возрастов. Занятия бесплатные. Запись – через портал «Госуслуги».