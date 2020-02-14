РИАМО - 14 фев. В Москве на 25 этаже в здании гостиницы минувшей ночью произошел пожар, площадь возгорания составила 4 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 01:44. Пожар произошел в столовой гостиницы, которая находится по адресу: проспект Мира, дом 150.

«Принятыми мерами в 02:08 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», - отмечается в материале.

Эвакуация из здания не проводилась.

По вышеуказанному адресу расположена гостиница «Космос».