Короткое Можайское шоссе является одним из самых современных в Москве — и одним из самых «пафосных», ведь оно переходит в Кутузовский проспект. Несмотря на скоростную эстакаду, на других участках шоссе регулярно возникают проблемы с движением. Корреспондент РИАМО узнал у экспертов-автомобилистов, какие участки дороги самые проблемные, когда на Можайку лучше не выезжать и почему продолжение шоссе имеет репутацию «дороги смерти».

Ручное управление

сайт мэра Москвы

В сентябре 2014 года на Можайском шоссе открылась почти двухкилометровая эстакада — самая большая не только в Москве, но и в Европе. Ее возвели всего за год. Этот проект стал гордостью московских чиновников: на скоростную бессветофорную эстакаду с опорами до пяти метров в высоту планировалось перевести весь транзитный трафик. Проще говоря, там должны были ехать водители, которым нужно просто попасть в центр Москвы или уехать оттуда. А на первом, наземном уровне оставался весь местный трафик со светофорами и автобусами. Концептуально это и сегодня очень современное решение.

«Казалось бы, все правильно: на одном из самых загруженных направлений столицы появилась скоростная, современная эстакада, — говорит в беседе с РИАМО координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. — Вот только в районе дома №15 по направлению в Москву она неожиданно заканчивается светофором. Причем не простым, а на ручном управлении сотрудника ГИБДД».

По словам Шкуматова, причина столь странного решения — в развязке Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта, по которой то и дело проезжают VIP-кортежи. Поэтому нередко, ради проезда спецмашин, для остальных водителей на Можайском шоссе включают красный свет — порой на пять минут, а то и дольше. И такая ситуация повторяется несколько раз и утром, и вечером.

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Проспект с дурной репутацией

Сайт мэра Москвы

Между тем проблемы есть не только на Можайском шоссе, но и на примыкающем к нему Кутузовском проспекте, где до сих пор не появился отбойник между полосами. Такое ограждение препятствовало бы вылетам на встречную полосу и лобовым столкновениям.

«Отбойник на Кутузовском обязательно должен быть: это прописано в ГОСТ как необходимый элемент скоростной магистрали с 10 полосами, — говорит координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. — Но его на проспекте нет, несмотря на требования как ГОСТ, так и автомобилистов Москвы. А потому Кутузовский среди московских вылетных магистралей носит печальное звание «дороги смерти».

По словам эксперта, из-за отсутствия отбойника аварии на Кутузовском проспекте нередко заканчиваются гибелью водителей.

По мнению автомобилиста, определенным решением стало строительство дублера Кутузовского проспекта, что помогло распределить потоки. Однако безопасность движения по-прежнему вызывает вопросы.

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Досадный просчет

Несмотря на светофор с московского конца Можайского шоссе, эстакада делает трассу одной из самых беспроблемных в столице. Из-за отсутствия светофоров на эстакаде затруднений на ней почти не бывает — разве что в случае аварий. Как отмечает Леонид Антонов, если бы все московские вылетные магистрали были сделаны так же, как эстакада Можайского шоссе, в столице не было бы проблем при движении ни в центр, ни из центра. Но, как и все хорошее, эстакада заканчивается почти у МКАД — и тут начинаются проблемы.

«То ли денег не хватило, то ли вмешались какие-то иные факторы, но эстакада-дублер Можайского шоссе вливается в саму Можайку примерно за 200 метров до поста ДПС по направлению в область, — говорит Петр Шкуматов. — Потоки смешиваются. Те, кто едут по основному ходу Можайского шоссе, начинают уходить в сторону развязки на МКАД, и одновременно их начинает теснить поток с дублера».

По мнению Шкуматова, такая ситуация возникает потому, что примерно 200 метров дублера банально не достроены, а для этого нужно было бы всего лишь снести или перенести заправку и пост ДПС.

«Сегодня этот пост вообще не функционирует, но из-за него на Можайке сужение в четыре полосы. В итоге на этом участке нередко возникают заторы, особенно при интенсивном движении. Хотя на противоположном конце эстакады все сделано вполне корректно», — отмечает эксперт.

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Ад у МКАД

Если смотреть на кусочек Можайского шоссе, который находится на территории Московской области, то там происходит странная история. В основной ход вылетной магистрали вливается чуть ли не пять потоков с разных направлений МКАД и, главное, через несколько десятков метров еще и местная улица — Амбулаторная.

«Ко всему прочему, водители там же пытаются заехать в большой ТЦ «Можайский Двор», сворачивая туда из второго и третьего рядов и мешая движению со МКАД. Это, фактически, убивает все движение.

Возникает эффект не просто бутылочного, а супербутылочного горлышка», — говорит Петр Шкуматов. Кроме того, как отмечает Леонид Антонов, на участке от МКАД до Одинцова дорожники постоянно что-то ремонтируют — и Можайское шоссе за пределами Москвы сразу превращается в почти круглосуточную глухую пробку.

«По-хорошему, схему движения там надо переделывать, — считает Шкуматов. — Местная дорога такой категории, как Амбулаторная улица, никак не должна напрямую примыкать к Можайскому шоссе. А в ТЦ «Можайский Двор» водители должны заезжать по местной дорожной сети, через правый поворот и обратное движение. Транзитный, основной трафик должен быть отгорожен от таких вещей».

По мнению эксперта, от Амбулаторной улицы на другую сторону Можайки можно было бы возвести небольшую эстакаду. А если это слишком дорого, разумно было бы превратить уже существующие улицы в полноценный дублер шоссе за пределами МКАД.

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Можайский парадокс

Шкуматов отмечает, что в целом Можайское шоссе — странный объект, хоть на первый взгляд оно и сделано в соответствии с современными представлениями о разделении трафика.

«По факту проект оказался просто не доделан: с одной стороны он ограничен супербутылочным горлышком, а с другой — светофором на ручном управлении сотрудника ГИБДД», — говорит эксперт.

Похожего мнения придерживается и координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел. По его словам, водители столичного региона долго терпели неудобства, пока шла реконструкция Можайского шоссе. Когда же она закончилась, движение на вылетной магистрали хоть и стало лучше, но до идеала ему по-прежнему далеко. К примеру, никуда не делись проблемы на пересечении со МКАД.

«Вроде дорожники что-то сделали, вроде все красиво и интересно, но должного эффекта водители так не получили», — заключает Орел.