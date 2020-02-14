РИАМО - 14 фев. Жителей Подмосковья и Москвы на предстоящих выходных ожидает не по-зимнему теплая погода, температура будет соответствовать мартовским показателям, сообщается на сайте «Метеовести».

«Гребень южного антициклона удержит погожую, местами с небольшими осадками, погоду почти на всей территории европейской части России. Температурный режим будет соответствовать мартовским климатическим нормам», - говорится в сообщении.

В столице ожидается повышенное атмосферное давление. Будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Днем температура будет в пределах плюс 1-3 градусов, ночью – от 0 до минус 3 градусов.