РИАМО - 14 фев. На всех станциях столичного метро планируют разместить свыше 3 тысяч плакатов о закрытии станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, в поездах метро будут наклеены информационные стикеры, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.
Станция «Смоленская» будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года. На ней планируют заменить эскалаторные комплексы.
Также на станции «Смоленская» за неделю до закрытия будут размещены 16 крупноформатных плакатов. Они подскажут возможные маршруты объезда. На прилегающих к временно закрытой станции метро улицах разместят 40 информационных щитов и плакатов с указанием альтернативных маршрутов.
Машинисты на Арбатско-Покровской линии уже сейчас начали оповещать пассажиров о грядущем закрытии станции. С 15 февраля также объявления будут давать машинисты на линиях, которые имеют пересадки на Арбатско-Покровскую ветку.
Аудиообъявления будут звучат на эскалаторах, в вестибюлях всех станций и на платформах Московского центрального кольца. Данные сообщения будут транслировать с периодичностью 10 раз в час до 15 марта.
Кроме того, сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить у станций «Смоленская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Смоленская» Филевской линии. Они будут информировать пассажиров о закрытии и помогать проложить альтернативный маршрут.
В район временно закрытого участка «фиолетовой» линии пассажиры смогут попасть через станиции «Смоленская», «Арбатская» Филевской линии, а также через станции «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.
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