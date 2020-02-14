РИАМО - 14 фев. На всех станциях столичного метро планируют разместить свыше 3 тысяч плакатов о закрытии станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, в поездах метро будут наклеены информационные стикеры, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

Станция «Смоленская» будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года. На ней планируют заменить эскалаторные комплексы.

«На всех станциях Московского метрополитена уже размещено 550 плакатов с информацией о закрытии станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Еще более 2,5 тысяч стикеров будут размещены в вагонах поездов, курсирующих по этой линии», - говорится в сообщении.

Также на станции «Смоленская» за неделю до закрытия будут размещены 16 крупноформатных плакатов. Они подскажут возможные маршруты объезда. На прилегающих к временно закрытой станции метро улицах разместят 40 информационных щитов и плакатов с указанием альтернативных маршрутов.

Машинисты на Арбатско-Покровской линии уже сейчас начали оповещать пассажиров о грядущем закрытии станции. С 15 февраля также объявления будут давать машинисты на линиях, которые имеют пересадки на Арбатско-Покровскую ветку.

Аудиообъявления будут звучат на эскалаторах, в вестибюлях всех станций и на платформах Московского центрального кольца. Данные сообщения будут транслировать с периодичностью 10 раз в час до 15 марта.

Кроме того, сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить у станций «Смоленская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Смоленская» Филевской линии. Они будут информировать пассажиров о закрытии и помогать проложить альтернативный маршрут.

В район временно закрытого участка «фиолетовой» линии пассажиры смогут попасть через станиции «Смоленская», «Арбатская» Филевской линии, а также через станции «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.