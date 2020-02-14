РИАМО - 14 фев. В Москве в жилой многоэтажке минувшей ночью произошел пожар, площадь возгорания составила 5 квадратных метров, один человек пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 03:11 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 11», - отмечается в материале.

Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажки. Его ликвидировали в 03:42.

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Один человек пострадал при пожаре.