РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 фев. Воспитанница люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Лидия Соколова заняла первое место на турнире по тяжелой атлетике, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

C 11 по 17 февраля в городе Чехов проходит всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева.

«Люберчанка великолепно выступила. Ее результат: рывок – 70 килограммов, толчок – 93 килограмма, сумма двоеборья – 163 килограмма», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего за медали сражались более 450 спортсменов.

«Поздравляю Лиду и ее тренера Кирилла Завадского. Округ гордится вами!» – заключил Ружицкий.