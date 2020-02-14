РИАМО – 14 фев. В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне произошло несколько связанных с ним дипломатических скандалов, в частности, на Западе пытаются переписать историю в соответствии с сегодняшней политической конъюнктурой, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это планомерное проведение соответствующей политики, которая обслуживает сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и в других странах. Но глобальная задача — это, конечно, изменение в принципе основ того миропорядка, который выстраивали предыдущие поколения: взаимоотношения между государствами, Организация Объединенных Наций, другие международные структуры», - сказала Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Захарова заявила, что переписывание истории Второй мировой войны «закладывает взрывчатку» под основу существующего миропорядка.

При этом Захарова подчеркнула, что раньше было абсолютно недопустимо то, что декларируется сейчас.

«Кто посмел бы раньше сказать, что Советский Союз оккупировал Украину? Или что Красная армия не освобождала Варшаву? Тогда это сказать было нельзя. Но сегодня, когда прежние поколения практически ушли, либо они настолько уже слабы силами, что не могут пойти на митинг, не могут отстаивать свою точку зрения на телевидении», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что также есть те, кто понимает опасность переписывания истории Второй мировой войны.

«Если уже Лех Валенса (экс-президент Польши - ред.), которого заподозрить в какой-то любви к советской системе просто невозможно, даже он сказал нынешним польским политикам: очнитесь, что вы несете! О чем вы говорите! Это большой показатель», — отметила Захарова.