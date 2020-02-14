РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Хоккейный клуб из подмосковного Красногорска «Зоркий» проведет выездные встречи в Сыктывкаре с местным клубом «Строитель-2» 14 и 15 февраля, сообщается на странице болельщиков красногорской команды в соцсети «ВКонтакте».

«Наша команда завершает выездные встречи первого этапа в рамках Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги 19-20. 14 и 15 февраля «Зоркий» проведет спаренные матчи в Сыктывкаре с местным ХК «Строитель-2», – говорится в сообщении.

Начало матчей в 18:00 по московскому времени.

По итогам 22 игр в рамках Всероссийских соревнований команд Высшей лиги 2019-2020 годов хоккейный клуб «Зоркий» занимает первую строчку турнирной таблицы. «Строитель-2» – на восьмом месте.