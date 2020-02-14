РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 фев. В подмосковных Котельниках разыскивают пропавшего две недели назад 13-летнего Николая Козловского, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга.
Его рост составляет около 165 сантиметров, плотного телосложения, черты лица крупные, светлые волосы, глаза карие. Пропавший был одет в анорак горчичного цвета, темные брюки, кроссовки.
«Кто владеет какой-либо информацией о несовершеннолетнем или о месте нахождения подростка, просьба сообщить по телефонам: 112; 8(496)462-21-43; 8(496)467-60-09;8(496)461-24-86», – заключается в сообщении.
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