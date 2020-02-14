РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Пять тысяч семей в подмосковном Красногорске могут воспользоваться средствами регионального материнского капитала в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пять тысяч красногорских семей в этом году (в 2020 году – ред.) имеют возможность получить на руки региональный маткапитал. Сертификаты выдавались за рождение второго ребенка с 2011 по 2016 годы. Теперь их можно «обналичить» (50 тысяч рублей в 2020 году и столько же в 2021 году)», – говорится в сообщении.

Главное условие – рождение в семье третьего и последующего ребенка. Потратить средства регионального маткапитала можно на любые нужды.