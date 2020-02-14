РИАМО - 14 фев. Столичное метро считает, что нельзя шутить над пассажирами на тему коронавируса и прочих тем, которые могут вызвать панику, представители подземки будут обращаться в полицию по каждом такому случаю, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее суд Москвы арестовал до 8 марта пранкера, который разыграл в вагоне поезда подземки приступ коронавируса, а его приятели начали кричать, сея панику среди пассажиров. «Шутники» сняли пранк на видео. На опубликованный в Сети ролик обратили внимание полицейские, после чего организаторов розыгрыша задержали.

«Позиция мосметро однозначная — такие эксперименты над пассажирами не допустимы и должны быть уголовно наказуемыми. По всем подобным выходкам всегда будем обращаться в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начал распространяться новый тип коронавируса, которому дали название Covid-2019. На сегодняшний день случаи заражения вирусом регистрируются во многих странах мира, в том числе зафиксированы они и в России.