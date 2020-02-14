РИАМО - 14 фев. В отношении ООО «СтройМонтажСервис» принято решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила условия контракта на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Сведения для включения компании в реестр представила администрация городского поселения Черкизово Пушкинского городского округа.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по реконструкции ВЗУ №11. В связи с нарушением ООО «СтройМонтажСервис» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - отмечается в материале.

Компания не смогла представить сведений, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Изучив доказательства, а также выслушав доводы сторон, Московское областное УФАС России приняло решение внести ООО «СтройМонтажСервис» в реестр недобросовестных поставщиков.