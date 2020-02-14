РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. В пятницу жители нескольких домов в подмосковном Красногорске остались без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ на водопроводе, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с ремонтными работами 14 февраля с 09:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по адресу: улица Железнодорожная, дома №№2, 3, 4, 5», – говорится в сообщении.

В этот же день с 9:30 до 16:00 отключили холодное водоснабжение на улице Ново-Никольской. Причиной также стали ремонтные работы.