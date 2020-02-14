РИАМО - 14 фев. Два мальчика, которых отец оставил в столичном аэропорту Шереметьево, вернулись к родной матери, ранее дети были под временной опекой бабушки, сообщает kp.ru.

«Дети находятся у матери, поскольку бабушка была временным опекуном и срок опекунства закончился. Оформить постоянную опеку можно только по решению суда», - сказала уполномоченный по правам детей в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Мать мальчиков родила третьего малыша. Ситуация в семье находится под контролем регионального детского омбудсмена.

Трегубенко также напомнила, что на отца детей завели три уголовных дела: об оставлении в опасности, а также об избиении бывшей супруги и краже денег у соседки.

Ранее мужчина оставил двух детей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он дал мальчикам записку, в которой рассказал, что у него тяжелое финансовое положение и не на что растить детей. После этого отец улетел в Ростов-на-Дону. После огласки данного инцидента мужчина сдался полиции.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сразу взяла данное дело на контроль. Она также пообещала поддерживать в дальнейшем семью брошенных в Шереметьеве детей. Аппарат Мишоновой останется на связи с родными мальчиков.