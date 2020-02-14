РИАМО - 14 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Профклимат» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, фирма уклонялась от подписания контракта, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Согласно представленным «Московской областной противопожарно-спасательной службой» (ГКУ МО «Мособлпожспас») сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. Контракт касался оказания клининговых услуг по комплексной уборке помещений на первое полугодие 2020 года.

«В регламентированный срок ООО «Профклимат» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии регионального УФАС России ООО «Профклимат» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Профклимат» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.