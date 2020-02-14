РИАМО - 14 фев. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что ее излюбленным местом для отдыха является Московская область.

«Очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей, а потом с родительской дачей. <…> Просто очень люблю, и очень нравится ездить туда», - сказала Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что своей дачи у нее нет, но она с радостью ездит отдыхать в Подмосковье.

Еще одним любимым местом для отдыха Захарова назвала Москву — свой дом. Для нее это место, где можно «перезагрузиться».

Московская область активно привлекает туристов. В 2019 году регион посетили 22 миллиона человек, в планах властей увеличить их число до 37,44 миллиона человек к 2024 году.

В прошлом году Подмосковье заняло третье место в Национальном туристическом рейтинге (на первых двух - Москва и Санкт-Петербург). Регион обошел главные рекреационные зоны России – Крым и Краснодарский край.

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