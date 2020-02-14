РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Амур» из Хабаровска на домашнем льду со счетом 4:3 в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Амур» проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 13 февраля. Матч начался символическим вбросом первой шайбы ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боев за венгерскую столицу - город Будапешт, 75-летие со дня освобождения которого отмечали 13 февраля, Николаем Герасимовым и Алексеем Кузнецовым.

«В первом периоде мы начали играть только во время удаления. Хорошая игра четверки воодушевила команду, и тогда мы добавили. Хороший второй период, хороший счет, но, к сожалению, есть люди, которые ставят личные интересы выше интересов команды. Обидно упустить победу со счетом 4:3, но с другой стороны, молодцы ребята, которые выстояли вчетвером практически пять минут, потому что быстрый гол пропустили, и втроем в концовке игры. Те, кто был на льду, включая вратаря, спасли команду», - сказал главный тренер «Витязя» Михаил Кравец.

В настоящее время «Витязи» готовятся к выездному турне, набрали один балл, что тоже неплохо в борьбе за лучшие позиции в плей-офф.