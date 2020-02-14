РИАМО - 14 фев. Полицейские в Подмосковье задержали 46-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в серии дачных краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в период с ноября 2019 по январь 2020 отжимал пластиковые окна и незаконно проникал в дачные дома, расположенные в Электростали, откуда похищал электроинструменты, картины и статуэтки», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемого задержали по месту временного проживания. В ходе обыска в квартире мужчины нашли часть похищенного имущества.

«Имеются основания полагать, что правонарушитель причастен к совершению шести эпизодов противоправной деятельности», – добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.