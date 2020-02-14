РИАМО - 14 фев. Президент России Владимир Путин рекомендовал присвоить имя экс-мэра столицы Юрия Лужкова университету управления правительства Москвы, следует из указа главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы постановляю: рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Ю. М. Лужков, о присвоении имени Ю. М. Лужкова Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Московской городской университет управления правительства Москвы», - говорится в документе.

Лужков скончался в больнице в Мюнхене 10 декабря 2019 года после операции на сердце. Ему было 83 года. Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром города, руководил мегаполисом 18 лет.

Ранее народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели пообещал создать памятник Лужкову, с которым был дружен.

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