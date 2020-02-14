РИАМО - 14 фев. Уже почти 800 москвичей оформили в собственность квартиры, полученные взамен ранее занимаемых по договору социального найма, это стало возможным во время переселения в рамках программы реновации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В центрах информирования граждан специалисты департамента проводят консультации москвичей по процедуре оформления нового жилья в собственность. Нанимателям квартир и их членам семьи достаточно написать заявление в департамент городского имущества о передаче им в собственность равнозначного жилого помещения», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

До 2017 года жилое помещение можно было оформить в собственность только при его приватизации. С 2017 года из-за внесения изменений в закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» жильцы домов, вошедших в программу реновации, взамен квартиры, занимаемой по договору соцнайма, получают в собственность равнозначное жилое помещение.

Жилье, предоставляемое по договору социального найма, — это, по сути, бесплатное помещение (квартира, часть квартиры, комната и так далее), которое город передает в пользование на неограниченный срок. Взамен необходимо своевременно вносить квартирную плату и коммунальные услуги.

Ранее при переселении по другим городским программам граждане, проживающие по договорам социального найма, при переезде в новое жилье заключали аналогичные договоры, таким образом новая квартира не становилась их собственностью. Программа реновации предоставила для горожан новые возможности.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.