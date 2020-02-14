РИАМО - 14 фев. С начала 2020 года в Москве детям в возрасте шести – семи лет могут сделать дополнительную прививку от коклюша, ревакцинация включена в календарь профилактических прививок и проводится бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новая вакцина используется для профилактики трех заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.

«Москва — один из первых регионов России, где появилась эта новейшая вакцина. Она позволит значительно снизить заболеваемость коклюшной инфекцией среди дошкольников и младших школьников. Прививку можно сделать в детских городских поликлиниках по месту прикрепления и в детских образовательных организациях», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в Москве проводится вакцинация против 17 заболеваний — этот перечень шире, чем национальный. Для удобства родителей информация о прививках их детей уже доступна в новом разделе «Вакцинация» в электронной медицинской карте.

С феврале 2020 года москвичи, у которых есть доступ к электронным медицинским картам своих детей, могут посмотреть сведения о прививках в разделе «Вакцинация». В нем содержится информация о выполненных прививках и туберкулиновых пробах. Сервис работает в тестовом режиме.

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