РИАМО - 14 фев. В День всех влюбленных в Москве свои отношения узаконят более 500 пар, 24 городских загса подготовили праздничную программу для молодоженов и тех, кто только решил подать заявление, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во Дворце бракосочетания на ВДНХ пары смогут поучаствовать в лотерее и выиграть поход в салон красоты. Также здесь разыграют два сертификата на посадку фамильного дерева в саду молодоженов на ВДНХ. Он появился на главной выставке страны весной 2019 года. В будущем сад превратится в черешневую рощу», - говорится в сообщении.

В Грибоедовском загсе, который наиболее популярен у молодоженов, новобрачных поздравят популярные радиоведущие. Некоторые регистрации будут транслировать в прямом эфире. Также новобрачным вручат подарки — сердца, сделанные из древесины новогодней кремлевской ели.

Всероссийское общество охраны природы подарит парам саженцы ели, чтобы они смогли вырастить собственное дерево. Во Дворце бракосочетания №5 молодоженам предложат собрать пазл в виде сердца.

В День всех влюбленных регистрировать браки будут и на новых площадках. Так, более 100 торжественных церемоний пройдет в особняке на Волхонке, городской усадьбе А. Л. Кнопа, на смотровой площадке башни «Москва-Сити», а также в ресторанах.

В этом году февраль стал одним из самых популярных месяцев для свадьбы из-за большого количества красивых дат. Так, 02.02.20 брак зарегистрировали более 160 пар, еще более 1,7 тысячи пар поженятся в Москве 20.02.20 и 22.02.20.