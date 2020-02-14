РИАМО - 14 фев. В Москве начинается очередной сезон проекта «Бизнес-уикенд», он нацелен на помощь школьникам и студентам в ознакомлении с предпринимательской деятельностью, также проект поможет выбрать свое дело и приобрести новые знания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы стараемся способствовать предпринимательской грамотности и поддерживать молодых бизнесменов. В первом полугодии пройдут вводные тренинги в 12 районах Москвы. Затем будут организованы четыре углубленных семинара по поиску бизнес-ниши. Самых заинтересованных и мотивированных участников также ждут занятия в так называемом преакселераторе, где они смогут подробно разобрать свои идеи», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Первые однодневные тренинги пройдут 15 и 22 февраля в 12 районах столицы, после чего будут организованы занятия на общей площадке. Такое нововведение связано с популярностью бизнес-уикэндов и большим количеством желающих в них поучаствовать. Кроме того, такой формат позволит уделить больше внимания разбору территориальных особенностей бизнеса.

После этого участники, зарегистрированные как субъекты малого и среднего бизнеса, будут заниматься в акселераторе. По предварительным оценкам, в него пройдут порядка 150 команд, а лучшие из них примут участие в питч-сессии с инвесторами.

Молодежный бизнес-сезон в столице стартовал 26 января. В этот день во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел студенческий фестиваль предпринимательства. Посетителям рассказали о проекте «Бизнес-уикенд», а все желающие смогли записаться на тренинги. Мероприятие посетили более 15 тысяч человек.

Чтобы стать участником «Бизнес-уикенда», нужно зарегистрироваться. Участие в проекте бесплатное.

Проект «Бизнес-уикенд» стартовал в октябре 2018 года. В нем могут участвовать школьники и студенты в возрасте от 16 до 27 лет, которые планируют заняться предпринимательством. На сегодня на сайте проекта зарегистрированы 51 тысяча человек.