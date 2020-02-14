РИАМО - 14 фев. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Чехове около реки Чалвенка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Чехов в отделение ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставили охрану силами местного ОВД. Изъятие и уничтожение находки запланировано на пятницу.