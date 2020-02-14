РИАМО - 14 фев. В жилом доме в Малом Тишинском переулке Москвы минувшей ночью произошел пожар, площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«13 февраля в 21:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Малый Тишинский переулок, дом 14-16», - отмечается в материале.

Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. Пожарные оперативно прибыли по вызову. В ходе разведки и тушения огня они спасли двух человек, еще 10 человек вывели из подъезда.

К 22:05 пожар удалось ликвидировать. Одного человека направили на осмотр к медикам.