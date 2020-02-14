РИАМО - 14 фев. Все городские уличные парковки в Москве станут бесплатными 23 и 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества. Кроме того, в праздничные дни горожане чаще планируют культурный досуг. 23 и 24 февраля не потребуется плата за парковку на стоянках в центре рядом с театрами, музеями, площадками фестивалей и выставочными центрами», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что освобождение от платы за парковку не повлияет на загруженность дорог в городе, так как по праздникам интенсивность движения транспорта меньше.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Всего в текущем году столичные парковки будут бесплатными 70 дней. Горожане могли оставить машины на городских стоянках без оплаты в новогодние праздники - с 1 по 8 января. В следующий раз парковки будут бесплатными в честь Международного женского дня (8 и 9 марта), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году «бесплатными» днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Припарковать авто бесплатно можно и по воскресеньям. Оплачивать место в этот день недели нужно только на парковках с повышенным тарифом (380 рублей в час).