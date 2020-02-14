РИАМО - 14 фев. Небольшие осадки преимущественно в виде снега ожидаются в Москве и Московской области в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы, днем в пятницу максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

По словам синоптиков, в Московском регионе сохраняются дискомфортные погодные условия - пониженное содержание кислорода в воздухе и неустойчивое атмосферное давление.