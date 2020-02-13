РИАМО - 13 фев. Ко Дню всех влюбленных для гостей павильона МЦД подготовили праздничную тематическую программу, там пройдет выставка, лекция о теме любви в творчестве Пушкина, фасад павильона украсит 26-метровая открытка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В День всех влюбленных в павильоне МЦД при поддержке Государственного музея. А.С. Пушкина пройдет выставка и лекция «Поэт и его музы. Донжуанский список А.С. Пушкина». Посетители увидят более 40 портретов женщин, которым поэт посвящал свое творчество. Выставка будет интерактивной: на экране маршрутизатора можно будет посмотреть портреты возлюбленных поэта, узнать краткую биографию героини и историю их любви, а также прочесть стихотворение поэта о ней», – говорится в сообщении.

Лекцию проведет экскурсовод Государственного музея А.С. Пушкина Михаил Орлов. Начало в 18:30. Для регистрации необходимо оставить заявку по ссылке.

26-метровая видеооткрытка с парящими сердцами украсит фасад павильона. А внутри праздничное настроение создадут при помощи тематических украшений. В этот день в павильоне пройдет акция «20 шагов до встречи», где любой посетитель сможет заполнить анкету и попробовать найти себе друга по переписке. Гости павильона, желающие обрести вторую половинку, смогут сделать фотоснимок в павильоне и разместить его на специальной доске со своими контактами в социальных сетях.

С 15:00 до 19:00 влюбленные пары смогут поучаствовать в профессиональной фотосессии.