РИАМО - 13 фев. По итогам 2019 года Подмосковье достигло самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди регионов Центрального федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Показатель смертности от болезней сердца и сосудов в регионе составил 476,4 случая на 100 тысяч населения, тогда как в ЦФО – 579,3.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача – борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи», - сказала первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что в прошлом году с этой целью было закуплено в больницы и поликлиники региона современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 1,2 миллиарда рублей, был открыт региональный сосудистый центр в Сергиевом Посаде, планируется открытие подобных центров в Одинцове и Орехово-Зуеве.

В Подмосковье работают 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений, где в экстренном и плановом порядке оказывается высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими опасными заболеваниями сердца и сосудов

«Главным аспектом, влияющим на эффективность лечения, является время, когда пациент обратился за медицинской помощью. Важно, чтобы при обнаружении первых симптомов больной был как можно быстрее доставлен в больницу», - отметила главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

По ее словам, терапевтическое окно для эффективного лечения инсульта составляет около четырех часов, необратимые последствия при инфаркте наступают через два часа, если не оказывается медицинская помощь.