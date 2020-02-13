РИАМО - 13 фев. Министерство имущественных отношений Московской области за неделю согласовало предоставление многодетным семьям Подмосковья еще 20 земельных участков в 13 округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Семьям с тремя и более детьми будут переданы участки от десяти до 15 соток», - говорится в сообщении.

Также землю получат три семьи в Егорьевске, по две семьи – в Талдоме, Шатуре, Серпухове, Рошале, Коломне.

По одному участку получат многодетные семьи Ступина, Одинцова, Ногинска, Рузы, Наро-Фоминска, Солнечногорска, Лотошина.

Министерство согласовало более 100 земельных участков за январь и начало февраля. Их передадут семьям в течение февраля.