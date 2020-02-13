РИАМО – 13 фев. Фитнес-тренер Яна Данькова объяснила причину своего скандала с таксистом, она обвинила во всем водителя, сообщает Газета.ru.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором девушка кричит на таксиста и бьет его из-за отказа ее везти. По словам Даньковой, она получила уведомление, что водитель не начал поездку и счетчик не отключен, когда они уже выехали на шоссе.

«Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос «Можем ли мы ехать побыстрее?», он ответил, что только за отдельную плату. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», — сказала Данькова.

После вопроса о том, почему не отключился счетчик, водитель начал хамить, а затем и угрожать, что высадит ее, утверждает Данькова. Она пожаловалась, что таксист не хотел отменять заказ, чтобы она не могла вызвать другую машину.

Она назвала действия таксиста «провокацией и манипуляцией». А свое поведение охарактеризовала как «чересчур вышла из себя».

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