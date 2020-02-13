РИАМО - 13 фев. Больше 120 предпринимателей посетили встречу с министром инвестиций и инноваций Московской области Натальей Егоровой в Орехово-Зуевском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Предприниматели задали министру порядка 20 вопросов. На встрече обсуждали проблемы в сфере имущественных отношений, вопросы по участию в госпрограммах поддержки бизнеса, вопросы по аренде муниципальной собственности, а также другие актуальные темы. Кроме того, прозвучали инициативы по расширению мер поддержки инвестиций в области медицины.

«В регионе действует только для малого и среднего бизнеса 24 программы финансовой и нефинансовой поддержки, поэтому одна из целей встреч с бизнесом — проинформировать предпринимателей об имеющихся возможностях. Вторая задача - активизировать диалог между бизнесом и властью для более эффективного взаимодействия в целях развития Московской области», — сказала Егорова.

Все прозвучавшие в рамках мероприятия обращения по итогам встречи будут внесены в единую электронную систему 0150 и обработаны профильным специалистами.

Двадцатого февраля министр проведет встречу с предпринимателями городского округа Электросталь.