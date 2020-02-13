РИАМО – 13 фев. По мнению преподавателя исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Евгения Гурьева, нельзя говорить о том, что СССР не стал бы победителем во Второй мировой войне без ленд-лиза, он напомнил, что в стране была программа индустриализации, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Говорить о том, что без помощи ленд-лиза мы бы не выиграли, нельзя», — сказал Гурьев.

Он отметил, что в СССР была программа индустриализации. Историк уточнил, что весной 1942 года, когда был самый критический период войны, в рамках ленд-лиза поставили только 8% танков.

Гурьев подчеркнул, что ленд-лиз мог сократить время войны, но нельзя говорить, что СССР без этой программы не выиграл бы.

«Ленд-лиз шел СССР, а не республикам. Ленд-лиз делился на три категории: боевая техника и вооружения — армия, товары — взрывчатка, расходники, гражданские грузы. <…> По союзным республикам ничего не расписывалось, поставляли центру, а дальше распределяли по конкретным заводам и частям», — рассказал историк.

Он напомнил, что первую технику поставили в начале контрнаступления под Москвой. В то же время битву под Москвой выиграли бы и без этой техники.