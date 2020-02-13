РИАМО – 13 фев. Самец панды Жуи из Московского зоопарка сделал валентинку ко Дню всех влюбленных для своей подруги Диндин, сообщает Газета.ru.

«Работники учреждения приготовили для самца Жуи специальную деревянную доску в виде сердца, а также дали ему кисть с красной краской», — говорится в сообщении.

Жуи взял в лапу кисть и раскрасил деревянное сердце. Работники зоопарка отметили, что ему нравится рисовать красным цветом.

Раскрашенную валентинку 14 февраля поместят в вольер Диндин вместе с особым праздничным угощением и новыми игрушками.

Большие панды стали «брать уроки живописи» в конце прошлого года. Этот развивающий тренинг широко применяется в мировой зоопарковской практике как один из эффективных способов поведенческого и психологического обогащения среды обитания.

Подобные тренинги обычно проводятся с приматами, ластоногими, слонами, а также некоторыми представителями медвежьих - в том числе и с большими пандами.