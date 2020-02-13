РИАМО - 13 фев. Молодой человек, упавший на рельсы на станции метро «Марьина Роща» вечером в четверг, скончался, проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Около 18:38 на станции метро «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Приняты меры по его извлечению», - говорится в сообщении.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть пассажира.

Из-за трагического происшествия на линии временно не было движения поездов на участке от станции «Петровско-Разумовская» до «Трубной». Сейчас движение восстановили и ввели график.