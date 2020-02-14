РИАМО – 14 фев. В пятницу между Россией и Китаем прекращаются чартерные рейсы из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее об отмене чартерных рейсов с пятницы сообщала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

В Китае в конце прошлого года начал распространяться новый тип коронавируса. Заражение пошло из многомиллионного Уханя. Сейчас случаи заражения данным типом вируса регистрируются во многих странах мира. Сейчас зафиксировано около 60 тысяч случаев заражения, умерло свыше 1,3 тысячи человек. Выздоровели более 6 тысяч заразившихся.

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