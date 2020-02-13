РИАМО – 13 фев. В подмосковном Одинцове открылся новый складской комплекс компании «МАРР Руссия», объем инвестиций в проект превысил 1,7 миллиарда рублей, создано 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«МАРР Руссия» – дочерняя структура итальянской группы «ИНАЛКА», производящая мясные полуфабрикаты для ресторанов быстрого обслуживания.

«Это предприятие обеспечило рабочими местами более 450 наших жителей. Они получают достойную заработную плату и обеспечены хорошим социальным пакетом. Нам крайне важно, чтобы предприятие продолжало развиваться, привносило современные итальянские технологии в производство продуктов. Мы готовы оказывать полную поддержку этого проекта», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Председатель правления Inalca S.p.A. Луиджи Кремонини отметил, что инвестиции в этот проект укрепляют позиции компании в качестве одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в сегменте общественного питания и гостиничной индустрии.

В 2010 году в Одинцове начал работу производственно-логистический комплекс, который сейчас является одним из крупнейших предприятий в России, занимающихся переработкой говяжьего мяса. От правительства региона компания получила налоговые льготы.

Общий объем инвестиций составил более 2,2 миллиарда рублей, создано около 400 рабочих мест.

В планах группы «ИНАЛКА» – строительство еще одного завода для производства мясных полуфабрикатов. К концу 2022 года в Одинцове начнет функционировать современный комплекс по производству и хранению пищевой продукции, которая будет поставляться по всей России и в страны ЕАЭС. Инвестиции – порядка 1,6 миллиарда рублей, будет создано 100 рабочих мест.