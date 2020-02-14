РИАМО - 14 фев. В Подмосковье в пятницу стартует Всероссийская акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», она пройдет в регионе уже в четвертый раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Московская область присоединяется ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция стартует в Подмосковье 14 февраля. Откроют акцию родители Одинцовского городского округа, мероприятие пройдет в Одинцовской лингвистической гимназии», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Инициатором акции выступает Рособрнадзор. Она продлится до конца февраля. К акции присоединятся все муниципалитеты Подмосковья.

«Желающие смогут пройти через все процедуры экзамена, заполнить бланки, написать экзаменационные работы. Родители смогут лично убедиться, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы. Это очень полезный опыт перед началом экзаменационной волны», - добавила Каклюгина.

Она подчеркнула, что акция поможет школьникам и их родителям снять напряжение перед реальным экзаменом.

К участию в акции приглашаются также руководители ведомств, медийные личности. Так, на открытии в Одинцовском округе ожидают певицу и актрису Анжелику Агурбаш, заслуженного артиста РФ Дениса Майданова, актера театра и кино, заслуженного артиста страны Сергея Маховикова.