РИАМО - 13 фев. Следователи проверят информацию о двух подростках, которые пожаловались на избивающих их родителей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что двое подростков обратились в больницу и рассказали о родителях-извергах. Мальчик и девочка попросили забрать их из семьи. Медики нашли у них множество синяков и ушибов. Детей госпитализировали. СК организовал доследственную проверку.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.