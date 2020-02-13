РИАМО - 13 фев. Количество ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов «Мострансавто» сократилось более чем в два раза за три года, за прошлый год у предприятия зафиксированы самые низкие с 2017 года показатели количества аварий, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

В Одинцовском филиале «Мострансавто» под председательством генерального директора Владислава Мурашова прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения по итогам 2019 года.

«Сейчас в Мострансавто работают более 8,2 тысячи водителей, от их здоровья напрямую зависит безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. Водители во всех филиалах «Мострансавто» проходят обязательный предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры у квалифицированных специалистов», - говорится в сообщении.

Участники заседания предложили увеличить число медицинских специалистов во время выпуска автобусов на линию в утренние часы.

Ежегодно ужесточаются стандарты безопасности на пассажирском транспорте. Предприятие постоянно работает над повышением безопасности дорожного движения.

В «Мострансавто» реализуется план мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием автобусов. Совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области внедряются проекты по различным аспектам дорожной безопасности.

Плакаты по пропаганде безопасности дорожного движения появятся до конца марта в 3,5 тысячи автобусов предприятия, также запустят информационные ролики о соблюдении пешеходами ПДД.

Комиссия, в работе которой принимают участие представители «Мострансавто», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, проводит заседания ежеквартально.