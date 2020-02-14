РИАМО - 14 фев. Московская канатная дорога дарит всем пассажирам скидку 14% на поездку в День всех влюбленных, в пятницу, билет можно купить на сайте спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы», сообщается в аккаунте канатной дороги в соцсети «ВКонтакте».

«Только 14 февраля невероятные московские пейзажи со скидкой 14%: удивите свою вторую половину и признайтесь в любви на высоте 35 метров. Скидка действует даже на кабину премиум-класса», – говорится в сообщении.

Приобрести билет на канатную дорогу можно на сайте www.srkvg.ru. При покупке поездки на 14 февраля необходимо ввести промокод LOVEMKD и получить скидку.

Из окон кабин московской канатки можно полюбоваться видами на живописную набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ и другие знаковые места города.