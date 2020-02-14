РИАМО – 14 фев. Болельщики «Спартака» в пятницу простятся с чемпионом СССР Валерием Рейнгольдом, который играл за «красно-белых» в 1960-1967 годах, сообщает ТАСС.

Рейнгольд скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

«Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище», — сказал бывший полузащитник и экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло.

Рейнгольд играл за «Спартак» в 1960-1967 годах. Он выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника. Стал чемпионом СССР в 1962 году. Также был серебряным призером чемпионата СССР в 1963 году и бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 году. Становился обладателем Кубка СССР в 1963 и 1965 годах.