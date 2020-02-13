РИАМО - 13 фев. Полицейские в Московской области задержали предполагаемую мать младенца, брошенного у станции метро «Парк Победы» в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сотрудник московского метро в переходе около станции «Парк Победы» 12 февраля. Мальчику на вид 2-3 месяца. На место вызвали скорую помощь и полицию.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники по району Дорогомилово <…> задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка», — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ребенка доставили в больницу, он находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.