РИАМО - 13 фев. Музей «Новый Иерусалим» задействует в выставочной программе фасады и внутренний двор комплекса, такое проектное решение получило поддержку экспертов Мособлархитектуры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Автор проекта музейного комплекса «Новый Иерусалим» - архитектор Валерий Лукомский, который максимально интегрировал его в рельеф, так как музей находится в зоне охраняемых природных ландшафтов памятника, в связи с чем три фасада представляют собой «зеленый холм», а четвертый раскрывается внутренним двориком с вестибюльной группой под парадной «аркой».

«Новый Иерусалим» является одним из популярных культурных центров Московской области, проводит выставки совместно с крупнейшими музеями мира, в связи с чем посещаемость объекта круглый год остается высокой», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что для расширения выставочного пространства, включив в него также и внутренний двор, руководство музея предложило идею модернизации фасадов для устройства выставок под открытым небом.

В концепции предлагается произвести замену фасадов, используя в качестве облицовочного материала алюминиевые панели – подходящий фон для временных инсталляций и медиа проектов в музейном дворике. Планируется также обновить входную группу, включив в художественное решение фасадов афиши и другие информационные конструкции.

«В целом мы поддерживаем представленное архитектурно-художественное решение по фасадам и саму идею задействовать двор в качестве открытого экспозиционного пространства или панорамного кинозала», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.